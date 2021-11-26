Главная » Новости

Эрдоган: турецкую валюту обвалили внешние силы

Эрдоган: турецкую валюту обвалили внешние силы

В падении национальной валюты Турции – турецкой лиры – виноваты внешние силы, тем не менее, страна продолжит курс на снижение ставки, - заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Эта ставка упадет, упадет! Мы наш народ, наших фермеров не отдадим на растерзание ставке. Есть иностранные агенты, они на нас наступают, но что бы они ни делали, мы от нашей экономической программы не откажемся", - сказал Эрдоган, выступая в Измире. Напомним, турецкая лира за год подешевела более чем на 40%, а на этой неделе поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар – это максимальное ее падение за последние 20 лет, произошедшее после того, как Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%.

760 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!