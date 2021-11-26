Эрдоган: турецкую валюту обвалили внешние силы

В падении национальной валюты Турции – турецкой лиры – виноваты внешние силы, тем не менее, страна продолжит курс на снижение ставки, - заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Эта ставка упадет, упадет! Мы наш народ, наших фермеров не отдадим на растерзание ставке. Есть иностранные агенты, они на нас наступают, но что бы они ни делали, мы от нашей экономической программы не откажемся", - сказал Эрдоган, выступая в Измире. Напомним, турецкая лира за год подешевела более чем на 40%, а на этой неделе поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар – это максимальное ее падение за последние 20 лет, произошедшее после того, как Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%.