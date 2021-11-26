Канал незаконной поставки сильнодействующих средств уничтожили полицейские в Дагестане

Полицейские ликвидировали канал поставки сильнодействующих веществ в Дагестан. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

В нем говорится, что в ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали двух женщин, незаконно торговавших лекарственными препаратами.

"По цепочке оперативники вышли на организатора нелегального бизнеса, которая наладила поставку "товара" из соседнего региона", - уточнили в управлении.

Задержанные - две жительницы Хасавюрта 50 и 48 лет - имели при себе более 3 кг этих препаратов, подготовленных для сбыта. С начала года через счета подозреваемых, использованные ими для незаконного оборота, прошло более 3 млн рублей.

Кроме того, у одной из женщин нашлось наркотическое средство "мефедрон" - 13 средних разовых доз.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст. 234 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) и ч.1 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение или перевозка наркотиков) УК РФ.

Идет расследование.