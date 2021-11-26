Врач рассказал о рассерженном Саакашвили

Элене Гиоргадзе, член консилиума врачей, созванного для наблюдения за здоровьем бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила после встречи с ним, что экс-глава государства был сегодня рассерженным и взволнованным.

"Сегодня мой пациент встретил меня рассерженным и взволнованным, но я не знаю почему. Пациент, которого нервируют, не знаю, телевизором или чем, это не моя проблема. Естественно, как врач, я сержусь на это. Я попросила всех - его юристов, друзей, членов семьи, дать мне две недели, чтобы поставить этого человека на ноги", - поведала эндокринолог.

По ее словам, врачи также попросили, чтобы к Саакашвили пускали не более трех человек в день.

Помимо этого, Гиоргадзе отметила, что анализы экс-главы государства постепенно улучшаются, а процесс постголодовки пройден на 90%.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Спустя несколько дней он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на 20 ноября. После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму.