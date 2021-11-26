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«ОКНА». Итоги Майдана на Украине спустя 8 лет. Гость: Михаил Погребинский

«Окна» - авторский проект российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа», в котором обсуждаются главные события в России и мире. Ведущий программы - эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фархад Ибрагимов. 

 

Этот выпуск программы посвящён событиям на Украине восьмилетней давности, которые позже назовут «Евромайданом». Пошла ли на пользу «революция достоинства» Украине или принесла больше ущерба? Обсуждаем вместе с известным украинским политологом, директором Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским (Киев). 

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