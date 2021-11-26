Новый штамм коронавируса обрушил цены на Brent ниже $78 за баррель

Сегодня в ходе торгов цены на нефть упали более чем на 5% на фоне опасений по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Южной Африке.

Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:45 по московскому времени в пятницу составила $77,9 за баррель, что на $4,32 (5,25%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии, а цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $74,01 за баррель, что на $4,38 (5,59%) ниже итогового значения предыдущей сессии, - передает "Интерфакс".

Напомним, новый вариант коронавируса, получивший обозначение B.1.1.529, был обнаружен в Южноафриканской республике и в соседней Ботсване. Позднее случаи заболевания новым штаммом были выявлены у двух туристов, вернувшихся из африканских стран в Гонконг и Израиль. Как полагают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у нового штамма большое количество мутаций, и это может сказаться на его поведении", - заявила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове.