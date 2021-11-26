Тбилиси частично останется без воды

Водоснабжение будет отключено сразу в нескольких районах Тбилиси завтрашней ночью. Такое сообщение распространила водораспределительная компания Georgia Water and Power (GWP).

В нем говорится, что воды не будет с 21:00 завтрашнего дня по 14:00 воскресенья, передает Sputnik Грузия.

Причина отключения - работы по вводу в эксплуатации нового насоса и ремонту магистрального водопровода в районе Мтацминда.

Уточняется, что без водоснабжения останутся районы Вера, Мтацминда, Сололаки, Сабуртало и частично Ваке, а также - частично - улицы Марджанишвили, Баланчини, Белиашвили, Любляна и близлежащие.

На время отключения компания обеспечит подвоз воды.