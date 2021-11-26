В ВОЗ призвали не вводить запреты на поездки из-за нового штамма COVID-19

Государства не должны вводить запреты на поездки в страны, в которых сообщили о выявлении случаев заражения новым штаммом коронавируса COVI-19. Об этом заявила технический директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Мэри Стивен, ссылаясь на Международные медико-санитарные правила организации.

"Количество мутаций в спайковом белке нового варианта COVID-19 вызывает беспокойство. ВОЗ поддерживает Южную Африку и Ботсвану в проведении дальнейшего исследования", - цитируют "Известия" представительницу ВОЗ.

По ее словам, заразность нового варианта и его возможность противостоять иммунитету остаются неизученными.

Ранее сообщалось, что в Южной Африке обнаружен новый штамм коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций свидетельствую о его высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам. У нового штамма больше изменений в спайковом белке, чем у всех других варианты COVID-19.