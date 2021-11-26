Молдавия рассчиталась с "Газпромом" за полученный газ

ПАО "Газпром" получил деньги в сумме $74 млн, которые Молдавия задолжала России за газ, потребленный ею этой осенью, - сообщили в пресс-службе "Молдовагаза".

"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года", - сообщили в молдавской компании, передает РИА Новости.

Напомним, днем ранее парламент Молдавии по просьбе правительства в срочном порядке одобрил поправки бюджет на 2021 год для выделения денег на оплату задолженности, президент республики Майя Санду подписала соответствующий указ накануне вечером.