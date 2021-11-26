Мелия: падение режима в Грузии - наша промежуточная задача

Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что борьба за освобождение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили будет до конца.

Он подчеркнул, что для осуществления всего этого будет представлен конкретный план, разработанный оппозиционными партиями, который будет касаться новых выборов и других важных деталей.

Помимо этого, Мелия акцентировал внимание на том, что нынешний грузинский режим очень близок к поражению. "Я понимаю, что многие наши граждане хотят, чтобы режим пал через час, через полчаса, через 15-20 минут. Да, я тоже хотел бы этого, но то, что я наблюдаю и вижу, этот режим падает, и падение этого режима для нас является промежуточной задачей", - цитирует его "Грузия Online".

По словам лидера "Нацдвижения" их целью является развитие государства.

Он также отметил, что правящая партия "Грузинская мечта" - это убийца, который давно потерял моральную опору. "У него нет политической опоры, за исключением слуг режима зондер-полицейских", - сказал Мелия.