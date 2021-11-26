В Нур-Султане столкнулись два автобуса

Два маршрутных автобуса столкнулись в столице Казахастана, сообщает пресс-служба департамента полиции.

"40-летний водитель маршрутного автобуса №20 марки "Iveco", следуя по улице Байсейтова со стороны улицы Окжетпес в сторону улицы Фахд бен Абдулл Азиза, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другим маршрутным автобусом №39 аналогичной марки, под управлением 50-летнего водителя", - сказано в сообщении.

В результате столкновения пассажиры автобусов с различными травмами были доставлены в больницу.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится дознание.