Казахстан изготовит 5 млн доз вакцин от COVID-19 из российского сырья

Россия направила в Казахстан субстанцию для производства вакцина от коронавируса, рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.

"Мы с первого дня появления всемирной пандемии наладили сотрудничество. Наши вакцины "Спутник V" поставляются в Казахстан, налажено производство вакцины. Сейчас на пять миллионов вакцин мы направили субстанцию в Казахстан. Будет производиться вакцина", - сказала она в пятницу.

Матвиенко подчеркнула, что налаженное сотрудничество позволяет обеспечить общенациональную вакцинацию как в России, так и в Казахстане.

"Какие бы проблемы ни появлялись, мы всегда рядом, находим взаимодействие. Мы очень ценим и дорожим не только нашим стратегическим партнерством, но и нашими братскими связями", - добавила спикер Совфеда.