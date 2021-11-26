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Почему Путин собрал Алиева и Пашиняна в Сочи

Главными событиями уходящей недели стало формирование правящей коалиции в ФРГ, падение турецкой лиры и встреча Пашиняна с Алиевым в Сочи.

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