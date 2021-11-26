Почему Путин собрал Алиева и Пашиняна в Сочи 26 ноя в 16:48 Главными событиями уходящей недели стало формирование правящей коалиции в ФРГ, падение турецкой лиры и встреча Пашиняна с Алиевым в Сочи. 2010 просмотров Видео Россия Азербайджан Армения Мировые новости Турция Политика Экономика Алиев Путин Пашинян Карабах конфликт война лира Эрдоган США Меркель Германия бундестаг зелёные Шольц Финансы газ Ещё ... Далее Казахстан изготовит 5 млн доз вакцин от COVID-19 из российского сырья Ранее В России приняли транспортную стратегию до 2030 года Читайте Вестник Кавказа в