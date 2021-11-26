В России приняли транспортную стратегию до 2030 года

Правительство России утвердило Транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Об этом заявил на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он пояснил, что современная транспортная сеть будет создана в России в рамках реализации транспортной стратегии до 2035 года. В частности, планируется строительство высокоскоростных магистралей для автомобильного и железнодорожного транспорта, обновление инфраструктуры и парков. "Предстоит и масштабное обновление аэродромной инфраструктуры, которое затронет свыше 100 аэропортов", - отметил Мишустин, сообщив также о планах активнее использовать внутренние водные пути.

"У нас очень большая страна, поэтому важно обеспечить высокую связанность и транспортную доступность всей территории, в том числе арктической зоны и Дальнего Востока. Мы заложили в Стратегию соответствующие ориентиры на десятилетний период, чтобы дорога "от двери до двери" между любыми двумя крупными городами не превышала 12 часов... Для этого будет сформирована современная опорная транспортная сеть через всю страну", - цитирует премьера РИА Новости.

По его словам, это также позволит поддержать и внутренний туризм. В рамках создания такой сети будет ускоренными темпами обновляться инфраструктура и транспортный парк, прежде всего за счет отечественных моделей.