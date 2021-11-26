Новый штамм коронавируса проник в Европу

В Бельгии выявили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса - B.1.1.529.

"Пока зарегистрирован один случай", - сообщил в пятницу министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук в интервью телеканалу LN24.

Новый штамм был обнаружен в странах Южной Африки, в том числе Ботсване и ЮАР. В пятницу состоялась чрезвычайная встреча ВОЗ по новому штамму, имеющему 32 мутации.

"Нам потребуется несколько недель, чтобы понять, какое влияние оказывает этот вариант", - отметил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Днем в пятницу Европейская комиссия предлагала экстренно приостановить полеты из Южной Африки из-за нового штамма. Рейсы из Южной Африки из-за нового штамма коронавируса уже запретили Франция, Великобритания, Германия, Италия, Израиль и Нидерланды.