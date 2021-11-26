Ретро-поезд будет возить туристов в Гагру в новогодние каникулы

Туристический поезд "Сочи" будет ходить по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра с 30 декабря по 8 января.

Поезд стилизован под 70-80 годы прошлого века, он будет курсировать ежедневно. Выезд из Туапсе в 5.30, остановка в Сочи в 7.48, прибытие в Гагру в 11.35. Из Гагры поезд будет выходить в 18.50, делать остановку в Сочи в 22.25 и прибывать в Туапсе в 00.35.

3 и 5 января поезд будет ходить только между Сочи и Гагрой.

Туристический состав "Сочи" был сформирован летом 2020 года, в поезде есть плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан и вагон-бар.