В ВОЗ рассказали, сколько времени уйдет на изучение нового штамма COVID-19

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что для изучения особенностей нового штамма коронавируса понадобится несколько недель.

"Ранний анализ показывает, что этот вирус имеет большое количество мутаций, которые требуют дальнейшего изучения. Нам потребуется несколько недель, чтобы понять, какое влияние оказывает этот вариант", - цитирует Линдмайера РИА Новости.

По его словам, в настоящее время исследователи работают над тем, чтобы лучше понять мутации, а также изучают потенциальное влияние нового штамма на эффективность вакцин против коронавируса и средств его диагностики.

Ранее сообщалось, что в Южной Африке обнаружен новый штамм COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций свидетельствую о его высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам. У нового штамма больше изменений в спайковом белке, чем у всех других варианты COVID-19.