Макрон раскритиковал Джонсона за письмо по борьбе с нелегальной миграцией

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал письмо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по борьбе с нелегальной миграцией.

"Я удивлен такими несерьезными методами. Руководители стран не общаются между собой посредством Twitter или публикацией писем...", - поведал французский лидер.

Макрон подчеркнул, что министры будут работать серьезно, чтобы разрешить эти серьезные вопросы. Он сообщил, что по этой причине с воскресенья глава МВД Франции Жеральд Дарманен встретится со своими коллегами из Евросоюза и Еврокомиссии для совместной работы по этим вопросам. "Потом мы посмотрим, как эффективно можно действовать с Британией, если она решит быть серьезной", - цитирует Макрона РИА Новости.

Напомним, 25 ноября премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что рассказал Макрону о пяти шагах для борьбы с нелегальной миграцией через пролив Ла-Манш. По его мнению, для этого необходимо совместное патрулирование, развертывание более передовых технологий, взаимное морское патрулирование в территориальных водах друг друга и воздушное наблюдение. Кроме того, премьер указал на важность незамедлительной работы над двусторонним соглашением с Францией о "возвращении мигрантов, пересекающих Ла-Манш".