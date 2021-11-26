Власти Туркменистана подали заявку на вступление в ВТО

Туркменистан намерен вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО), соответствующая заявка за подписью вице-премьера республики Сердара Бердымухамедова адресована генеральному директору ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

Заявка Туркменистана будет рассмотрена странами-членами и наблюдателями ВТО в Женеве на 12-й Министерской конференции, первой за четыре года. Конференция будет проходить с 30 ноября по 3 декабря 2021 года.

На пленарном заседании конференции будет выступать министр финансов и экономики Туркменистана Мухамметгельды Сердаров.

Напомним, с июля 2020 года Туркменистан является наблюдателем в ВТО.