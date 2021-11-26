Мишустин рассказал о развитии СКФО

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в стратегической сессии по развитию Северного Кавказа.

Он отметил, что в текущем году правительство уделило развитию СКФО повышенное внимание и ознакомилось ситуацией на местах. "У округа достаточно серьезный, но не до конца реализованный потенциал, – добавил премьер.

Кроме того, Мишустин заявил, что Минэкономразвития вместе с регионами создали 35 ключевых проектов для развития Северного Кавказа до 2030 года, а также напомнил, что для решения поставленных задач необходимо приложить значительные усилия и инвестиции.

"Важно, чтобы все жители Северного Кавказа почувствовали на себе реальные изменения, чтобы улучшались их бытовые условия, появлялись возможности для саморазвития, роста профессиональной квалификации в соответствии с самыми современными требованиями рынка", – подчеркнул глава правительства.