Меркель уйдет с поста канцлера Германии под панк-рок своей юности

Ангела Меркель выбрала для церемонии прощания с должностью канцлера песни немецкой исполнительницы панк-рока Нины Хаген, а также звезды пятидесятых годов прошлого века Хильдегард Кнеф, пишет журнал Der Spiegel, ссылаясь на источники.

Согласно традиции, в Германии уходящий с должности политик может "заказать" оркестру бундесвера те песни, которые хотел бы слышать во время церемонии прощания с должностью. Меркель будет уходить на пенсию под лирическую песню Кнеф "Для меня должен идти дождь из красных роз" (Fur mich soll's rote Rosen regnen), а также под панк-рок композицию Хаген "Ты забыл цветную пленку" (Du hast den Farbfilm vergessen).Вторая песня была выпущена в 1974 году, когда будущему канцлеру Ангеле Меркель было 20 лет. Кроме того, оркестр бундесвера в ожидании церемонии репетирует церковную песню.

Церемония прощания Меркель с должность состоится 2 декабря во внутреннем дворе министерства обороны в Берлине. На фоне пандемии коронавируса гостей будет лишь около 200 человек.