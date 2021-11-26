Путин встретится с членами Совбеза после переговоров с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ после встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николой Пашиняном. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вечером по окончанию диалога с нашими азербайджанскими и армянскими друзьями президент Путин имеет ввиду провести совещание с постоянными членами Совбеза", - цитирует Пескова РИА Новости.