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Путин встретится с членами Совбеза после переговоров с Алиевым и Пашиняном

Путин встретится с членами Совбеза после переговоров с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ после встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николой Пашиняном. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вечером по окончанию диалога с нашими азербайджанскими и армянскими друзьями президент Путин имеет ввиду провести совещание с постоянными членами Совбеза", - цитирует Пескова РИА Новости.

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