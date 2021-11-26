Вакцина для подростков "Спутник М" будет доступна уже в декабре

Вакцина против коронавируса "Спутник М" ("Гам-КОВИД-Вак М"), предназначенная для иммунизации подростков от 12 до 17 лет, может поступить в гражданский оборот уже через три недели.

"Планируем по завершении контроля, а это займет около трех недель, ввод в гражданский оборот вакцины для подростков", - сообщил в пятницу глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр рассказал, что первые серии вакцины уже произведены и сейчас проходят контроль качества. "Технология отработана, она сложная, но полностью выполнимая нашими производителями", - добавил он.

Вакцина для подростков была зарегистрирована в России 24 ноября. Она создана на той же платформе, что и "Спутник V".

Прививку лицам 12-17 лет будут делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.