Путин проводит встречу с Ильхамом Алиевым

В эти минуты в Сочи проходит встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы глава российского государства поблагодарил азербайджанского коллегу за внимание развитию русского языка. "34% школьников Азербайджана изучают русский язык. Это хороший показатель, который говорит о стремлении руководства Азербайджана и азербайджанского народа поддерживать близкие и разносторонние контакты. Это создает хорошую атмосферу для развития отношений в будущем", - поведал Путин.

Он также отметил роль российских миротворцев на освобожденных территориях Азербайджана. "Позитивную роль играют наши миротворцы. Работает активно российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня. К сожалению, до сих пор есть инциденты, не обходится без жертв. Но мы для этого и собрались, чтобы посмотреть, что сделано и что нужно сделать, чтобы не только не повторялось, но и были созданы условия для мирного развития в регионе", - заявил президент России.