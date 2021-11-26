Коллективный иммунитет в России вырос до 51,8%

За минувшую неделю в России поднялся уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции, он достиг 51,8%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"По состоянию на 26 ноября вакцинация первым компонентом проведена 69 468 166 раз, вакцинация полного цикла - 60 795 702 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 51,8%", - информирует штаб.

На прошлой неделе сообщалось о полной вакцинации 58,7 млн человек и коллективном иммунитете свыше 50%.

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг на 26 ноября 71%.