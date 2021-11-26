Глава МИД Швейцарии, летевший в Китай, оказался в Москве из-за технических неполадок

Самолет с главой Федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассисом, направлялся в Китай, однако из-за технических неполадок борт приземлится в Москве.

"Из-за технических проблем самолет Федерального совета (правительства – ред.), который находился на пути в Китай с федеральным советником Иньяцио Кассисом на борту, был перенаправлен в Москву", - информирует швейцарский МИД.

В Москве специалисты проверят, сможет ли лайнер вернуться на маршрут.

В субботу Кассис планировал встретится со своим китайским коллегой Ван И, чтобы обсудить двусторонние отношения и стратегию правительства Швейцарии по Китаю.