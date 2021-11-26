Гимнаст Тофиг Алиев стал финалистом Всемирных соревнований по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку

Азербайджанский гимнаст Тофиг Алиев вошел в список финалистов Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку.

Тофиг Алиев вышел финал в программе прыжков на акробатической дорожке у мужчин в возрастной категории 17 лет-21 год, набрав 69.800 балла. Азербайджанский гимнаст занял лидирующую позицию в квалификации. Также в финал прошли американец Доминик Дюма, Маркус Адамс из Великобритании, датский гимнаст Мадс Хансен, россиянин Игорь Шикунов британцы Айзек Беннисон и Александр Флэнн, американец Алекс Балинбин.

Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях принимают участие 650 спортсменов из 32 стран мира. Азербайджан представляют 15 гимнастов.