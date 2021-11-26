Непривитым жителям Дона запретили жениться

Руководство Ростовской области опубликовали новый список документов, по которым можно посетить заведения и организации, вход куда был разрешен только при наличии QR-кода о вакцинации COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании, сообщает пресс-служба главы региона.

"Теперь лицам, у которых имеются противопоказания для вакцинации, нужно будет предъявлять соответствующую справку и отрицательный ПЦР-тест. Медицинский документ - справку о перенесённом COVID-19, либо сертификат о вакцинации, либо медотвод с отрицательным ПЦР-тестом - потребуется представить и при посещении торжественных обрядов в ЗАГСах. Ограничения по числу участников обрядов при этом снимаются", - сказано в сообщении.

Стоит также отметить, что с 29 декабря жители с противопоказаниями к вакцинации не обязаны соблюдать самоизоляцию. Также с понедельника не нужно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест детям и подросткам до 18 лет при посещении бань, саун и физкультурно-спортивных мероприятий.

"Со следующей недели в Ростовской области также разрешена работа елочных базаров", - добавили в пресс-службе.