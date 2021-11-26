Как выглядят возвращаемые Азербайджаном граждане Армении (ФОТО)

В сети появилась фотография одного из двух граждан Армении, переданных сегодня азербайджанскими властями Еревану. Напомним, один из них, Арин Арамян, был взят под контроль 16 ноября во время боев на армяно-азербайджанской границе, а другой, Михран Мусаэлян, был задержан в Агдамском районе, выйдя за пределы зоны ответственности российских миротворцев.

Это фото позволяет судить о том, как обращаются с задержанными армянскими гражданами в Азербайджане.

Националистические СМИ в Армении и сочувствующие реваншистам журналисты за пределами республики стараются представить Азербайджан как страну, где жестоко обращаются с задержанными иностранцами.

Однако по фотографии видно, что этот человек как будто хорошо отдохнул в санатории. Аналогичные фотографии появлялись и раньше, во время возвращения групп граждан Армении домой – на них всегда были здоровые, не травмированные, не замученные люди.

Некоторые из них выглядели даже явно набравшими вес на хорошем питании.

Подобные фотодокументы позволяют развеять любые попытки создания антиазербайджанских мифов о бесчеловечном обращении с задержанными.