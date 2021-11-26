Легкий мороз придет в Москву на следующей неделе

Заморозки прогнозируются в Москве в середине следующей недели - 1 декабря, сообщили в центре погоды "Фобос".

Предстоящая неделя в столичном регион начнется аномальным теплом - плюс 6 градусов. "Во вторник днем температура не опустится ниже 0. В ночь на среду характер погоды существенным образом изменится, температура понизится от минус 4 до минус 5 градусов. Днем в среду жителей столицы ожидает от 0 до минус 2 градусов. В среду, когда температура в ночные часы перейдет на минус, выпадет небольшой снег", - рассказали синоптики.

Ноябрь в Москве завершится теплом и сыростью.

Ранее сообщалось, что в конце месяца в Москве может пройти субтропический ливень.