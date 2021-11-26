Зеленский объявил о госперевороте и войне с олигархами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном государственном перевороте в стране 1 декабря.

"Есть большие вызовы в середине нашего государства, которые уже фиксируют разведки других стран. Я скажу вам откровенно, я живу в этом процессе, например, получил я информацию о том, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. Интересная же информация, мне кажется, что важная информация. 1-2 декабря", - цитирует Зеленского РИА Новости.

Глава государства отметил, что за переворотом стоит украинский предприниматель Ринат Ахметов.

"У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будут привлечены миллиард долларов и прочее", — подчеркнул он, добавив, что не верит в госпереворот и участие в нем Ахметова..

Помимо этого, Зеленский заявил, что Украина начала "большую войну" с олигархами, потому что "их щупальца везде".

"Я считаю, что мы в начале большого прогресса, мы в процессе и в большой войне по деолигархизации. Их щупальца везде. Мы только начали. Тут нет ничего личного. Я хочу сказать, что я отношусь с уважением к большому бизнесу. Но очень важно, чтобы большой бизнес не был олигархатом и не влиял на медиа", - сказал он.