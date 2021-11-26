Стали известно, какими именами чаще всего называют новорожденных в Москве

В Москве в 2021 году самыми распространенными именами у новорожденных стали Александр и София (Софья). Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС столицы.

Вторым по популярности в этом году оказалось мужское имя Михаил, на третьем месте Максим. В ТОП-5 также вошли Лев и Артем. При этом подчеркивается, что самыми популярными за 20 лет мужскими именами были Александр, Михаил, Дмитрий, Иван, Даниил и Артем.

В ведомстве также рассказали, что самыми распространенными среди женских имен в этом году стали Анна, Мария, Алиса и Ева. В ТОП-10 также попали Виктория, Полина, Елизавета и Варвара.