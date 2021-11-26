Итоги недели: кто уронил лиру, чего ждать от новой Германии, зачем встретились Путин, Алиев и Пашинян?

Минувшая неделя запомнилась тремя важными событиями: обвалом турецкой лиры, новым правительством Германии и встречей лидеров России, Азербайджана и Армении.

Германия

Как вы знаете, по итогам выборов в парламент Германии победили социал-демократы, а партия Ангелы Меркель заняла лишь второе место. Два месяца партии пытались договориться о создании правящей коалиции, и вот на этой неделе стало известно, что социал-демократы, зеленые и свободные демократы окончательно решили сформировать Кабмин вместе. В настоящий момент речь идет лишь о дележе министерских постов. По имеющимся инсайдам, пост главы МИД займет женщина по имени Анналена Бербок, лидер партии Зеленые. Их же кандидаты могут возглавить Министерства экономики и энергетики. Вспоминаем, как Зеленые относятся к России: они требуют закрыть газопровод "Северный поток-2", постоянно критикуют действия России в Сирии, обвиняя Москву чуть ли не в геноциде, любят вмешиваться во внутренние дела России.

Список претензий куда длиннее, но одного этого хватает, чтобы немецкая дипломатия стала по отношению к нам жестче. Чем это может грозить? Во-первых, санкциями, высылкой дипломатов, а также ужесточением визового режима, о чем, кстати, уже пишут немецкие СМИ. Даже если санкций не будет, постоянная критика будет отравлять росийско-немецкие отношения. Что касается Минэконома и Минэнерго, то здесь зеленые получат новые рычаги давления на российскую энергетику. Даже если они не остановят "Северный поток-2", то могут ограничить импорт газа по политическим мотивам. Плюс не будем забывать, что эта партия ратует за зеленую энергию и будет просить Минфин направить как можно больше денег на возобновляемые источники. Так что давление на "Газпром" будет в ближайшие четыре года расти.

Конечно, первой скрипкой в правительстве будет канцлер Олаф Шольц и дюжина министров его партии СДПГ. Но с двумя гирями на ногах ему будет очень сложно быть прагматичным в отношениях с Россией. Первая гиря – зеленые, вторая – свободные демократы. Последние тоже любят вмешиваться во внутренние дела России и требуют освободить Навального.

Турция

Вторая важная тема недели – обрушение лиры. Почти за неделю курс турецкой валюты упал на 20%, а с начала года – на 40%. Это крупнейшее обрушение за 15 лет. Конечно, тут есть экономические причины, связанные с пандемией и системным кризисом турецкой экономики. Но давайте обратим внимание вот на что: президент Джо Байден до прихода к власти в свое время сказал, что США нужно сместить Реджепа Тайипа Эрдогана, однако не через госпереворот, как в 2016-м (тогда, кстати, Байден был вице-президентом и, видимо, учел ошибки), а демократическим путем, через выборы. До выборов в Турции еще целых два года, однако, если начать раскачивать лодку сейчас, к тому времени появятся шансы на успех.

Байден с первых дней президентского срока начал вести антитурецкую политику. Он первым из президентов США назвал "геноцидом" события в Османской империи 1915 года и выключил Турцию из программ F-35. Очевидно, что ставка делается на дискредитацию и снижение рейтинга Эрдогана, который не устраивает Байдена по трем причинам: идеологически Эрдоган является для него диктатором, геополитически Анкара ведет себя слишком независимо, а в военном плане Турция стремится сотрудничать с Россией, противником НАТО. Если держать в уме, что мировая политика строится на долларе, то не исключено, что ситуация с лирой – финансовые махинации "Комитета 300" с целью достижения ползучей революции в Турции.

Азербайджан и Армения

Неделя завершается более близкой к России темой. Прямо сейчас в Сочи Владимир Путин встречается с лидерами Армении и Азербайджана. Хотя итоги переговоров пока неизвестны, ясно, что речь идет о двух вещах: возобновлении переговоров между Арменией и Азербайджаном и ускорении мирного соглашения. После недавних боев, ставших крупнейшими с прошлогодней войны, нужно восстановить доверие между странами, ведь каждый акт насилия провоцирует ненависть и месть. Россия берет на себя функцию усадить за стол переговоров Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, чтобы попытаться устранить эту неприязнь. Без этого никаких дипломатических решений не будет.

С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что встречи ради встреч бессмысленны. Если результатов не будет, тогда вероятность новых боев еще выше. Перед Ереваном и Баку остаются серьезные задачи: делимитация границ Армении и Азербайджана и открытие транспортных коридоров. Из двух вопросов наиболее реальным выглядит на данный момент первый, потому что не надо строить железные или автомобильные дороги, достаточно сесть и договориться по советским картам, где чья территория. Здесь роль России основная, ибо карты есть у нее и она может вынудить обе стороны пойти на компромисс. Очевидно, что даже этот наименее сложный вопрос займет определенное время. Но в любом случае надо признать, что окончательный мир в Закавказье России нужен и выгоден. Причем как политически, так и экономически.