В Минздраве сообщили, что лучше всего защищает комбинация "Спутника V" и "Спутника Лайт"

Вакцинация от коронавируса "Спутником V" и последующая ревакцинация "Спутником Лайт" дают в комбинации наиболее хорошие результаты, сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Буквально вчера я получил данные выгрузки из регистра вакцинированных. Комбинация вакцины "Спутника V" и ревакцинация вакциной "Спутник Лайт" показывают наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%", - заявил Мурашко на заседании российско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Обнинске.

Напомним, "Спутник Лайт" - это первый компонент "Спутника V", он может применять как бустерная (третья) доза вакцины для защиты от коронавируса, а также для первичной вакцинации.