Лукашенко перед беженцами обратился к Германии и Польше

Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в лагерь беженцев, находящийся у границы с Польшей.

Отмечается, что глава республики осмотрел территорию в сопровождении с председателем Гродненского облисполкома Владимира Караника.

Далее Лукашенко выступил с обращением перед мигрантами. Он призвал Германию и Польшу принять беженцев.

"Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, заберите этих людей к себе. Это небольшая нагрузка для Германии. Но блокируют это все поляки", - приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Беларуси.

Отдельно глава государства обратился к польскому народу.

"Руководство Польши обезумело, оно потеряло реальность. Уважаемые поляки, образумьте своих политиков", - заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что польские власти являются инициаторами бойни на границе. По его словам, это было сделано для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.