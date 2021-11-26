В Германии заявили о самой серьезной ситуации с COVID-19 за все время пандемии

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в стране серьезна, как никогда за все время пандемии.

По его словам, в ФРГ от последствий заболевания скончалось уже более 100 тыc человек. При этом министр подчеркнул, что впервые за эпидемию властям пришлось переместить из одних регионов в другие в отделения интенсивной терапии более 100 пациентов, передает ТАСС.

"Тот, кто считает, что эта волна затрагивает только Баварию и Саксонию, заблуждается", - сказал он, добавив, что число контактов необходимо сократить.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 260 млн, из них более 5,1 млн человек скончались. В Германии выявили случаев заражения, умерли -.