ЕС может запретить полеты в страны Африки из-за нового штамма коронавируса

Еврокомиссия предлагает закрыть полеты между Евросоюзом и странами Южной Африки, где был выявлен новый опасный штамм COVID-19.

Ранее африканский страны из-за нового штамма были включены в "красные списки" Великобритании и Израиля. При это в Израиле уже выявлен первый случай заражения этим штаммом.

"Европейская комиссия предложит в тесной координации со странами союза активировать механизм экстренной приостановки полетов из региона юга Африки в связи с появлением там опасного варианта B.1.1.529, вызывающего опасения", - написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Чехия уже приняла решение и с 27 ноября закроет въезд для иностранцев, которые недавно посещали ЮАР, Ботсвану, Намибию, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Мозамбик, Замбию.

Новый штамм содержит 32 мутации, что указывает на его устойчивость к вакцинам и потенциальную заразность. Впервые он был обнаружен в ЮАР и Ботсване.

В пятницу состоится чрезвычайную встречу для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для обсуждения этого штамма.