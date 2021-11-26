Обильные осадки накроют Крым до декабря

Ливень и шквалистый ветер прогнозируются в Крыму в последние дни ноября, распространено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС республики.

"27-28 ноября - дожди, 28 ноября - сильные дожди и усиление юго-восточного с переходом на юго-западный ветер, 15-20 м/с, 27 ноября - порывы до 25 м/с. 29-30 ноября - дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные (более 30 мм), 30 ноября - в горах переходящие в снег; усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер, 23-28 м/с", - сказано в сообщении.

Синоптики отмечают, что ухудшение погоды на полуострове связано с прохождением фронтальных разделов.