Массовое ДТП с автобусом произошло в Алматы, есть пострадавший

Один человек пострадал в результате с массового ДТП в Бостандыкском районе Алматы .

Установлено, что аварию спровоцировал водитель BMW X5, из-за пробок выехавший на автобусную полосу по проспекту Абая.

Во время поворота направо на проспект Тлендиева он не пропустил автобус, который двигался по полосе общественного транспорта. "Водитель автобуса не смог избежать столкновения, и влетел в бок BMW, от сильного удара иномарку откидывает на Toyota Camry, которая стояла в пробке. Camry в свою очередь столкнулась с еще двумя автомобилями - Toyota Corolla и Toyota Fortune", - пишет Sputnik Казахстан.

В аварии пострадала пассажирка Toyota Camry, она госпитализирована.