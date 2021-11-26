Врач посоветовал простой прием для снижения уровня сахара в крови

Лечить диабет, снизить уровень сахара в крови и кровяное давление можно одним способом, поделился британский врач Майкл Мосли.

По его словам, для снижения кровяного давления и сахара в крови нужно петь. "Я люблю петь песни за рулем или в душе – и, к счастью, исследования показывают, что пение – хороший способ снизить уровень гормона стресса, кортизола. Что, в свою очередь, должно снизить кровяное давление и уровень сахара в крови", приводит слова Мосли The Daily Express.

Медик пояснил, что кортизол увеличивает уровень сахара в крови, превращая белок в глюкозу.