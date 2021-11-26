Жителю Дагестана вынесли приговор за попытку сбежать к боевикам в Сирию

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил жителя Дагестана Зураба Ибрагимова, который собирался примкнуть к террористам в Сирии, сообщает пресс-служба суда.

Его приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Следствие установило, что Ибрагимов в апреле 2015 года вылетел из Москвы в Стамбул, чтобы вступить в ряды запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

"В этом же месяце, находясь в Турции, Ибрагимов получил инструкции по пересечению турецко-сирийской границы и на рейсовом автобусе выехал в приграничный населенный пункт для переправки в Сирию, однако был задержан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 апреля того же года Ибрагимова депортировали из Стамбула в Кишинев, а оттуда в мае он был доставлен в Россию.

Стоит добавить, что Ибрагимова признали виновным по части 2 статьи 205.5 ("участие в деятельности террористической организации"), части 1 статьи 30 и части 2 статьи 208 ("попытка примкнуть к незаконному вооруженному формированию"), части 1 статьи 30 и статьи 205.3 ("обучение для осуществления террористической деятельности") УК РФ.