Новый штамм коронавируса проник в Израиль

В Израиле выявили первый случай заражения новым штаммом COVID-19, ранее обнаруженным в Африке.

Новый штамм обнаружен у гражданина, вернувшегося в Израиль из Малави, сообщает пресс-служба минздрава страны. Подозрение на заражение есть еще у двух человек, они ожидают результаты тестов на самоизоляции.

Ранее в пятницу сообщалось, что Израиль решил ограничить поездки граждан в несколько африканских стран. В "красный список" внесены ЮАР, Ботсвана, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Мозамбик и Намибия. Власти Израиля намерены обсудить прекращение авиасообщения с этими странами для нераспространения нового штамма.

В ЮАР и Ботсване выявили штамма коронавируса с 32 мутациями. Это говорит о его высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам. ВОЗ в пятницу собирает чрезвычайную встречу по новому штамму.