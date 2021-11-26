В горах Северной Осетии построена новая ЛЭП

В высокогорных районах Северной Осетии состоялась церемония пуска реконструированной узловой подстанции 110 кВ со строительством новой ЛЭП. Мероприятие посетили заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, председателя правительства Республики Северная Осетия - Алания Борис Джанаев.

В резульатет проведенных работ были усилены схемы выдачи мощности Эзминской ГЭС и головной станции Зарамагского каскада ГЭС. "Подстанция 110 кВ "Северный Портал" находится на высоте порядка 2 тыс. м над уровнем моря. Это самый высокогорный магистральный сетевой объект на юге РФ. Отходящая кабельная линия электропередачи протяженностью свыше 4 км проложена в условиях трудного ландшафта", - пишет "КП Северный Кавказ".

Уточняется, что строительство шло с применением инновационных методик и горнопроходческой техники.