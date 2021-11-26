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Снегопад ограничил дорогу в Хевсурети

Снегопад ограничил дорогу в Хевсурети

Департамент автомобильных дорог Грузии информирует о введенных ограничениях на автомобильной дороге внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили. Ограничения были введены в связи со снегопадом и низкой температурой.

"На 66-106 километре (Бисо-Шатили) дороги, ведущей в высокогорную Хевсурети, движение разрешено только автомобилям высокой проходимости", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на остальных участках горной дороги движение свободно, передает Sputnik Грузия.  

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