Лукашенко выступит перед мигрантами на границе с Польшей

В пятницу, 26 ноября, президент Беларуси Александр Лукашенко приехал в логистический лагерь беженцев центре в Брузгах, расположенный у границы с Польшей.

В ходе поездки белорусский лидер осмотрит территорию лагеря, а затем выступит перед мигрантами, передает ТАСС.

Напомним, в последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Власти этих стран обвинили республику в создании миграционного кризиса, однако Минск все обвинения отвергает. 8 ноября несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. После стычек мигранты покинули линию границы и разместились в логистическом центре "Брузги". В настоящее время здесь находится примерно 2 тыс мигрантов.