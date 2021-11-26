В Ташкенте началась вакцинация "Спутником Лайт"

Однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" в Узбекистане начали использовать для иммунизации населения.

Пилотная партия вакцины доставлена в медучреждения Ташкента.

"Мы на днях получили небольшую партию "Спутник Лайт". Он поступила в медучреждения Ташкента для вакцинации населения", - рассказал представитель службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС). Он подчеркнул, что вакцина имеет все необходимые разрешения для ее применения в Узбекистане.

Первая партия "Спутника Лайт" состоит из 12 тыс доз вакцины.