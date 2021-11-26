В Ставропольском крае наблюдается снижение уровня госпитализации с ковидом

За последние сутки медики зафиксировали 526 новых случаев коронавирусной инфекции, из больниц выписали 424 человека, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Он отметил, что в связи с наблюдающимся снижением показателей заболеваемости было принято решение о сокращении коечного фонда на 400 мест.

"Важная тенденция: тяжелых случаев, требующих госпитализации, в последние дни фиксируется меньше. На данный момент в состоянии готовности 4756 мест", - сказал он, уточнив, что около 25% из них свободны.