Участники акции протеста попытались прорваться в сакребуло Батуми

Участники акции протеста, проходящей в эти минуты возле сакребуло Батуми, предприняли попытку проникновения в здание.

После этого между активистами и правоохранителями произошли столкновения. В ходе акции были задержаны два лица.



В настоящее время на месте находятся те депутаты сакребуло, которые были вынуждены покинуть зал заседаний. По словам активистов, заседания в административном учреждении являются публичными, и они имеют право присутствовать на заседании. Они отмечают, что сегодня не разойдутся, и данное заседание сорвется, передает "Грузия Online".

Напомним, 26 ноября члены Сакребуло прежнего созыва Зугдиди и Батуми утверждают бюджеты на 2022 год.