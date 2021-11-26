Пашинян перед встречей в Сочи: Карабах - это Азербайджан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армянских граждан свыкнуться с тем, что Карабах - это Азербайджан.

Соответствующее заявление Пашинян сделал на встрече с главами общин Сюникской области, пишет газета "Грапарак". Издание сообщает со ссылкой на источники, что премьер Армении призвал свыкнуться с мыслью, что Карабах - азербайджанский. По словам Пашиняна, в Армении тридцать лет себя обманывали, а то что произошло, должно было случиться.

Кроме того, армянский премьер заявил, что для Азербайджана дорога в Нахичевань через Сюник должна быть разблокирована.