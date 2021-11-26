Нефть Brent упала ниже $80 за баррель

Цены на нефть опустились до минимальных отметок на фоне решения ряда государств продавать сырье из резервов, а также тревог по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового штамма COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 11:11 по московскому времени стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $78,33 за баррель. Это на $3,89 (4,73%) ниже цены во время закрытия предыдущей сессии.

Стоимость WTI на торгах в Нью-Йорке составила $74,01 за баррель (на $4,34 (5,54%) ниже итогового значения предыдущей сессии).