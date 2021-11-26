В Казахстане пройдет конкурс юных домбристов

В Казахстане выберут лучших юных домбристов на республиканском конкурсе "Домбыра-Дастан", участниками которого могут стать жители республики в возрасте от шести до 15 лет.

Согласно условиям конкурса, участников разделят по возрастным категориям – в младшей группе выступают музыканты от шести до 11 лет, в юношеской - соревнуются домбристы от 12 до 15 лет.

Первый этап конкурса пройдет с 10 января по 31 января 2022 года молодым исполнителям необходимо пройти регистрацию на сайте http://dombyradastan.kz/, записать на видео исполнение двух самостоятельно выбранных кюев и выслать заявку для рассмотрения жюри, затем состоятся офлайн-прослушивания.

В ходе третьего этапа пройдет гала-концерт с участием молодых домбристов и заслуженных деятелей музыкальной культуры Казахстана.